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رياضة

تريزيجيه والمحمدي خارج تشكيل أستون فيلا لمواجهة نورويتش بالدوري الإنجليزي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:39 م
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
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محمد السعيد
أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيلة الأساسية لمواجهة نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد المصري محمود حسن تريزيجيه على دكة بدلاء أستون فيلا، بينما خرج مواطنه أحمد المحمدي من قائمة الفيلانز.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع:جيلبرت إنجيلس - مينجز تاجارت.

خط الوسط: ناكامبا - هاروني - ماجكين.

خطا لهجوم: جيريليش - أنور الغازي - ويسلي.

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