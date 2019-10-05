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أخبار العالم

مصدر أمني عراقي: بغداد مستقرة أمنيا والحياة عادت لطبيعتها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي رفيع، اليوم السبت، بأن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد مستقرة والحياة عادت لطبيعتها.

وقال المصدر - لقناة "السومرية نيوز" -"إن الموقف الأمني الأخير في العاصمة بغداد هو عودة الاستقرار لها والشوارع تم افتتاحها بالكامل باستثناء جسر الجمهورية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن انتشار القوات الأمنية طبيعي في العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية في إعادة تهيئة بعض الشوارع.
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