العالم ينتظر د. زاهي حواس الخميس القادم

أما أهم كشف أثري له فهو مقبرة توت عنخ آمون اعظم كشف اثري في العالم، والتي تم اكتشافها كاملة وهذا هو سر جمالها وعظمتها ، والتي احدثت جدلا كبيرا حيث أصابت لعنة الفراعنة جميع مكتشفيها ورغم ذلك مازال زاهي حواس لا يؤمن بهذه اللعنة وكتب ١٦ كتابا عن "توت عنخ آمون" وأثبت أن الملك توت لم يقتل ولكنه مات خلال ركوبه العجلة الحربية.



أتطلع منذ الآن لمشاهدة اوبرا توت عنخ امون التي قام د. زاهي بتأليفها، لأنه وجد أن (أوبرا عايدة) مر عليها حوالي ١٤٨ عاما؛ وهناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك "توت عنخ آمون" خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير ، والذكري المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون وبدأ مشوار تنفيذها مع اشهر ممثلي الاوبرا في العالم المغني الاوبرالي الشهير "دومنجو" ، والممثلة الأوبراليه الشهيرة "سوزانا"التي تقوم بدور نفرتيتي ومعها الايطالي "روبرتو" الذي قام بدور الكاهن الأوبرا وتعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام ٢٠٢٠؛ ثم تعرض في ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ في وادي الملوك بمناسبة مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.



هناك أناس ننساهم حتي وهم في وظائفهم وهناك علماء يزدادون تألقا كلما ازدادت سنوات خبرتهم ومنهم العالم العالمي الدكتور زاهي حواس الذي أضاف الي وزارة الآثار عندما كان وزيرا للآثار والآن يضيف الي تاريخه المهني والي الاكتشافات العالمية ويزداد تألقا علي المستوي العالمي.



تحية للدينامو العالمي د. زاهي حواس.



الخميس القادم يعلن الدكتور زاهي حواس عن كشف أثري عالمي من مدينة الأقصر تحديدا من منطقة الوادي الغربي، المعروفة باسم وادي القرود.. والمعروف انه مر عام كامل والدكتور زاهي وفريق عمله، يبحث عن قبر زوجة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، فهل عثر عليه اخيرا وهل يفاجئنا بالمومياء الملكية، وهل هذا الكشف الجديد سيكون مثل مقبرة توت عنخ أمون .. هل سيحدث صدي عالميا وهل سيصيب زاهي بلعنة الفراعنة الني لا يؤمن بها.فالدكتور زاهي حواس، عالم الآثار العالمى والذي أفخر بمعرفته ويفخر به كل مصري وبصوره مع رؤساء العالم ونجومه في المناطق الأثرية ، يشرح تاريخ مصر العظيم بكل الحب والشغف والعشق لبلده، وآثار بلده ، العالم كله شاهد صوره في اكبر ميادين نيويورك، وهو يدعو لزيارة مصر ويروج للسياحة فيها .. كل بلاد الدنيا كرمته ومنحته اعلي وارفع الجوائز لمشواره العظيم فى مجال الآثار.. فهو الدينامو العالمي عاشق الاثار المصرية تسعي كل جامعات العالم إليه وكل القنوات التلفزيونية العالمية ليلقي المحاضرات بها ويتحدث عن تاريخ مصر وتاريخ الفراعنه، زاهي حواس الذي لا يهدأ ولا يكل أو يمل من البحث والاكتشاف والكشف عن كنوز جديدة، يبهر بها العالم فى كل ما يكتشف ، ويكفي كشفه الأخير للتابوت الملكي الذي بثته قناة ديسكفري الأمريكية فسهر العالم معه حتي الصباح يري ويشاهد ويتابع كيف فتح التابوت وكيف أزاح الغطاء الذهبي وكيف تعامل مع المومياء الملكية.