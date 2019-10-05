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أخبار البلد

بسام راضي يكشف الهدف من نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:53 م
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، ووزير الاتصالات، حيث تناول الاجتماع مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة ويخضع للمسائلة.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس اطلع على خطوات إطلاق الصندوق السيادي "صندوق مصر" ووجه بأن يساهم الصندوق في حسن ادارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها واقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
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