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رياضة

سيدات يد الأهلي يكتسحن تشامبيون الرحاب 30 / 9

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي في الفوز على فريق تشامبيون الرحاب بنتيجة 9/30 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة ، تفوق سيدات يد الأهلي على مدار شوطي المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع .

وعقب الفوز في لقاء اليوم اغلق الجهاز الفني صفحة تشامبيون الرحاب وبدأ التفكير في مباراة السنطة والمقرر لها السبت المقبل في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري .

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