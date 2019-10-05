سيدات يد الأهلي يكتسحن تشامبيون الرحاب 30 / 9

نجح فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي في الفوز على فريق تشامبيون الرحاب بنتيجة 9/30 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري.



وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة ، تفوق سيدات يد الأهلي على مدار شوطي المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع .



وعقب الفوز في لقاء اليوم اغلق الجهاز الفني صفحة تشامبيون الرحاب وبدأ التفكير في مباراة السنطة والمقرر لها السبت المقبل في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري .



