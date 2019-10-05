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ديني

خالد الجندى يرد على الملحدين: تعطيل قانون السببية يؤدى للمعجزات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:08 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى وضع قانونا يُسمى "السببية"، موضحا أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببًا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc": تعطيل قانون السببية يؤدي لحدوث المعجزات، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يُعطل قانون السببية لنفاذية القدرة الإلهية، كما فعل الله سبحانه وتعالى في شق البحر لسيدنا موسى وتعطيل سببية الإغراق وكذلك كما فعل الله سبحانه وتعالى تعطيل سببية الحرق للنار التي ألقي فيها سيدنا إبراهيم وكذلك كما فعل مع يوشع بن نون عندما أوقف له الشمس، ونحن نؤمن بذلك.

وتابع: "الملحد والعلماني اللي معندوش إيمان بيقولك قانون السببية لا يُعطل، وأنا بقوله لا ربنا يُعطله، بيكون مريض سرطان كل الأطباء يقولك روحوا البيت وخلوه يكتب وصيته، وده يبدأ يذبح أُضحيات لله ويعمل عمرة ويشرب من زمزم، ولما يجي يعملوله فحص يلاقوه نضيف 100% وزي الفل، اللي حصل أن ربنا عطل قانون السببية، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى يُعطل قانون السببية إذا أراد".

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