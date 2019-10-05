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مرأة

في حفل عائلي بهيج.. شاهد.. زفاف أحمد فؤاد على نورا حسن

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:57 م
صدى البلد
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رقية محمد
فى حفل عائلى بهيج بحضور المئات من الأهل والأصدقاء والزملاء، أقيم حفل زفاف الدكتور الصيدلاني أحمد محمد فؤاد أبو هند، على الدكتورة نورا حسن عوارة، بأحد صالات الأفراح والمناسبات بطريق المحلة طنطا. 

وشارك فرحة العروسين، والد العريس الموظف بوزارة البترول محمد فؤاد أبو هند، ووالد العروسة الدكتور حسن عبد الله عوارة. 

وأحيا الحفل، الذي استمر لساعات الليل المتأخرة، العديد من المُطربين للأغاني الشعبية، في الوقت الذي تضمن فيه عروضًا لفرق عربية ومصرية.

وخلال الحفل، أهدى القائمون على التنظيم أغنية للعريس تحمل اسم، «طبطب على قلبي بحنية».

ولفتت العروس الأنظار بِفستانها الأنيق والعصري الذي تَناسب مع حجابها، الذي ابتعد بتصميمه عن فساتين الزفاف التقليدية، حيثُ تميز بلونهِ الأبيض، وجاء بتصميم كلاسيكي من الأمام.
في حفل عائلي بهيج.. شاهد.. زفاف أحمد فؤاد على نورا حسن
في حفل عائلي بهيج.. شاهد.. زفاف أحمد فؤاد على نورا حسن
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