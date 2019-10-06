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اقتصاد

غادة لبيب: 5 جهات حكومية تنفذ استراتيجية الإصلاح الإداري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
لبيب
لبيب
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آية الجارحي
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن الوزارة تعمل على ملف الإصلاح الإدارى للدولة بالتعاون مع 5 جهات حكومية من بينها " وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية،البنك المركزى".

أوضحت في تصريحات لها، أن الوزارة نظمت عددا من البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية خاصة موظفي الإدارة العليا والوسطى منها البرنامج التدريبي "مسئول حكومى محترف" والذى يعنى بتغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج "وطنى 2030".

كما تم من خلاله الانتهاء من تدريب 7000 قيادى، ويتضمن محتواه التدريبي التعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هى التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت ، بالإضافة إلى برنامج "الوكيل البرلماني" الذي يستهدف تدريب موظفي الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة.

وذكرت " لبيب" أنه تم ميكنة وتطوير كامل وحدات المرور البالغ عددها 196 وحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة، بالإضافة إلى تطوير 99 محكمة حتى الآن من إجمالي 414 محكمة، وتطوير 89 قسم شرطة، موضحة أنه جارى العمل على تطوير باقى المحاكم فى إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تعمل على ميكنة الأقسام والنيابات والمحاكم للوصول إلى العدالة الناجزة.
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