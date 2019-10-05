بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أحمد موسى: السيسي أجهض محاولات الإخوان لنشر الفوضى.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه المواطن المصري مطالب بأن يكون لديه ثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها والرئيس عبدالفتاح السيسي في حل أزمة ملف سد النهضة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها يعملون بمنتهى القذارة لشحن الشعب المصري بسبب ملف سد النهضة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لدينا ثقة كبيرة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، والإخوان يحاولون شحن الشعب المصري بشأن ملف المياة وسد النهضة خاصة بعد فشل مفاوضات إنشاء السد ولكن الرئيس السيسي مستمر فى إجهاض أي محاولة إخوانية لنشر الفوضى".