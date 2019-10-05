لتعزيز التواصل بين الشعبين.. افتتاح المعرض الدولي الفن بلا حدود في صربيا بمشاركة مصرية.. صور

شارك السفير "عمرو الجويلى" سفير مصر في صربيا في افتتاح المعرض الدولي المعنون "الفن بلا حدود" المتضمن اللوحات التي تم رسمها في الملتقى الفني بمقاطعة "فيليكوجراديست" شرقى بلجراد.





شمل المعرض لوحات لأربعة فنانين مصريين، حيث مَثّل كلية التربية الفنية بجامعة حلون كل من الدكتورة أمانى سليمان أستاذ الأشغال اليدوية، والدكتور أشرف عبد القادر أستاذ الخطوط، والدكتورة راندة سليمان أستاذ الطباعة.





كما شارك الدكتور إبراهيم غزالة أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وقوميسير عام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بلوحات تعكس البيئة المصرية للفنون، والطبيعة في صربيا.





تضمن الملتقى لقاءات مع عدد من المؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات حول تنمية الذوق الفني لدى طلبة المدارس.





وذكر السفير "الجويلى" على هامش مشاركته في الافتتاح أن المشاركة المكثفة للفنانين المصريين في مجال التصوير بالرسم بدعوة من عدد كبير من الملتقيات الفنية الصربية كان لها أبلغ الآثر في تعزيز التواصل على المستوى الشعبى بين البلدين، باعتبار أن اللوحات المصورة تعتبر لغة مشتركة بين الفنانين.



