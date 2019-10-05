حادث مأساوى.. خلافات "جوز الأم" تدفع طفلا للانتحار بالغربية



وكشفت تحريات النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة أن خلافات بين الزوجين دفعت الطفل الى دخول فى حالة نفسية سيئة دفعته الى القاء نفسه من الطابق الثالث نظرا لكثرة الخلافات الزوجية بين أمه وزوجها.



وقام الطب الشرعي بتشريح الجثة وتسليمها الى ذويه ودفنه بعدما تبين اختلال توازنه وسقوطه سهوا حال جلوسه على شرفة الطابق الثالث بمنزل عائلته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح ودفن الجثة .



قرر رئيس نيابة قسم ثالث المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الانتهاء من تشريح ودفن جثة طفل فى العقد الأول من عمره - ألقي بنفسه من الطابق الثالث بمنزل عائلته بسبب خلافات زوجية - وتسليم الجثمان الى أسرته لدفنه.كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور مركز المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل اثر سقوطه من الطابق الثالث باحد المنازل بمنطقة الوراقه دائرة القسم.تم اخطار اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود والرائد محمد البرلسي مفتش فرع البحث الجنائي وبالانتقال الى مكان الحادث تم العثور على جثة الطفل حسام .ا 9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائي عقب إلقاء نفسه من الطابق الثالث هربا من أمه وزوجها نتيجة خلافات زوجية.