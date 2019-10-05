Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حادث مأساوى.. خلافات "جوز الأم" تدفع طفلا للانتحار بالغربية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:14 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
أحمد على
قرر رئيس نيابة قسم ثالث المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الانتهاء من تشريح ودفن جثة طفل فى العقد الأول من عمره - ألقي بنفسه من الطابق الثالث بمنزل عائلته بسبب خلافات زوجية - وتسليم الجثمان الى أسرته لدفنه.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور مركز المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل اثر سقوطه من الطابق الثالث باحد المنازل بمنطقة الوراقه دائرة القسم.

تم اخطار اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود والرائد محمد البرلسي مفتش فرع البحث الجنائي وبالانتقال الى مكان الحادث تم العثور على جثة الطفل حسام .ا 9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائي عقب إلقاء نفسه من الطابق الثالث هربا من أمه وزوجها نتيجة خلافات زوجية.

وكشفت تحريات النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة أن خلافات بين الزوجين دفعت الطفل الى دخول فى حالة نفسية سيئة دفعته الى القاء نفسه من الطابق الثالث نظرا لكثرة الخلافات الزوجية بين أمه وزوجها.

وقام الطب الشرعي بتشريح الجثة وتسليمها الى ذويه ودفنه بعدما تبين اختلال توازنه وسقوطه سهوا حال جلوسه على شرفة الطابق الثالث بمنزل عائلته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح ودفن الجثة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه فى مياه ترعة بالمحلة الكبرى

خلافات أسرية.. انتحار فتاة بتناول الحبة السامة بسبب أزمة نفسية

مصرع طفل سقط من الطابق الثاني بقرية بشبيش بالمحلة

ترشيحاتنا

بعد إصابته.. الجهاز الطبى يكشف موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك فى القمة

أستاذ قانون دولي: استمرار إثيوبيا على موقفها يعتبر عدواناً على مصر.. فيديو

مخدرات وخطف واعتداء.. القصة الكاملة لـ خناقة انجى خوري وآدم

تطور جديد في مفاوضات سد النهضة

حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحقية الدفاع المصرية في بريطانيا تحتفل بالذكري الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر

أول ظهور لأسرة الراحل خالد صالح فى حفل تخرج ابنته.. شاهد

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة