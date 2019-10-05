ب- فستان أبيض وأسود ... منة فضالى فى إطلالة ساحرة.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة "من انت عندما لا يشاهد احد ؟".وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:احلى منوش -قلبى - ياجمالكيذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.