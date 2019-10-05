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فن

ب- فستان أبيض وأسود ... منة فضالى فى إطلالة ساحرة.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:20 م
منة فضالى
منة فضالى
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة "من انت عندما لا يشاهد احد ؟".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:


احلى منوش -قلبى - ياجمالك

يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.
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Who are u when no one's watching ?

A post shared by 🍒MENNA FADALI (@manoushafadali) on

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