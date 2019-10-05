وفاء الأفيال.. حاولوا إنقاذ بعضهم من الغرق في شلال تايلاند.. فيديو وصور

في مشهد مؤثر، نفقت 6 أفيال برية بعد ما سقطت في شلال مياه في متنزه خاو يي الوطني في تايلاند، بينما كانت تحاول الأفيال إنقاذ بعضها البعض في مشهد أثار ضجة بوسائل الإعلام العالمية.





ويقول مسؤولون من تايلاند إنه تم إنقاذ فيلين آخرين في الحادث الذي وقع يوم السبت في شلال مياه هايو ناروك في إقليم ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد.





وأوضحت كانتشيت سرينوباوان مدير المتنزه أن من بين الأفيال النافقة فيل في الثالثة من العمر، كما أغلقت السلطات شلال المياه مؤقتا بعد الحادث.





وقال وزير الموارد الوطنية والبيئة فاراوات سيلبا أرتشا لرويترز ”كان حادثا“، مشيرا إلى أن ذلك يحدث كثيرا.





ويوجد نحو 300 فيل في المتنزه المقام على مساحة تتجاوز ألفي كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الخضراء. ويأوي العديد من الحيوانات البرية منها دببة وأفيال وقرود كما أنه مزار سياحي شهير.



