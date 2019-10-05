يد سيدات الزمالك يهزم الشمس 28-27

فاز الفريق الأول لكرة يد سيدات نادي الزمالك علي فريق الشمس بنتيجة 28/27 تحت قيادة كابتن قاسم ابراهيم .



حيث اقيمت المباراه مساء اليوم السبت بملعب نادي الشمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات للموسم الرياضي 2019/2020.



وقرر الجهاز الفني منح الاعبين راحه من التدريبات غدا علي ان يستانف فريق يد سيدات الزمالك تدريباته مساء الاثنين المقبل.

