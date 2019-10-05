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رياضة

يد سيدات الزمالك يهزم الشمس 28-27

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:57 م
يد سيدات الزمالك
يد سيدات الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
فاز الفريق الأول لكرة يد سيدات نادي الزمالك علي فريق الشمس بنتيجة 28/27 تحت قيادة كابتن قاسم ابراهيم .

حيث اقيمت المباراه مساء اليوم السبت بملعب نادي الشمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات للموسم الرياضي 2019/2020.

وقرر الجهاز الفني منح الاعبين راحه من التدريبات غدا علي ان يستانف فريق يد سيدات الزمالك تدريباته مساء الاثنين المقبل.
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