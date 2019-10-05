يد سيدات الزمالك يهزم الشمس 28-27

فاز الفريق الأول لكرة يد سيدات نادي الزمالك علي فريق الشمس بنتيجة 28/27 تحت قيادة كابتن قاسم ابراهيم .
حيث اقيمت المباراه مساء اليوم السبت بملعب نادي الشمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات للموسم الرياضي 2019/2020.
وقرر الجهاز الفني منح الاعبين راحه من التدريبات غدا علي ان يستانف فريق يد سيدات الزمالك تدريباته مساء الاثنين المقبل.
حيث اقيمت المباراه مساء اليوم السبت بملعب نادي الشمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات للموسم الرياضي 2019/2020.
وقرر الجهاز الفني منح الاعبين راحه من التدريبات غدا علي ان يستانف فريق يد سيدات الزمالك تدريباته مساء الاثنين المقبل.