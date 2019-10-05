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رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يعبر جنوى 2-1 ويرتقي للمركز الـ 11

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق ميلان فوزًا خراج ميدانه بهدفين مقابل هدف على مضيفه جنوى بملعب "لويجي فيراريس" في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

عاد ميلان لسكة انتصارات في الدوري الإيطالي بعدما تقدم لاعب أياكس السابق لاسي شونه لجنوى في الدقيقة 41، قبل أن يطرد الحكم ماوريسيو مارياني زميله ولاعب ميلان السابق ريكاردو سابونارا من على دكة البدلاء مع نهاية الشوط الأول.

وعاد ميلان للمباراة بهدف الوافد من ريال مدريد ثيو هيرنانديز في الدقيقة 51، ليمنح حكم المباراة ضربة جزاء للضيوف في الدقيقة 57 وطرد لاعب جنوى دافيدي بيراسكي بعد لمسة يد منعت فرصة محققة، قبل أن يترجم فرانك كيسي الركلة بنجاح.

وأنقذ حارس الروسونيري بيبي رينا لضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وحصد ميلان النقاط الثلاث ليصل بذلك للنقطة رقم 9 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.
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