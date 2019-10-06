نتائج جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مجال ضبط جرائم التهريب.. إيجابية

شنت لإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، حملة أمنية مكبرة وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:



ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (4) قضايا تهريب.. ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – أدوات صحية كاملة الصنع – هواتف محمولة – مستلزمات طبية ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (292,139 – مائتان وإثنان وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون جنيهًا ).



كما تم ضبط (1) قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها ضبط (30) جرام لنبات البانجو المخدر فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.



و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (27) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية ، إنتهاء فترة التصريح ، سرقة ، تسول ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائى ).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (280) مخالفة مرورية متنوعة .



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (257) حكم قضائى متنوع.



و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (3) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.