موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يثير الجدل بتغريدة.. وإطلالة مميزة لـ رضوى الشربيني

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
فستان أسود مشجر.. رضوى الشربيني تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة.. شاهد
حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل
للأسف .. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد
- بـ فستان أبيض وأسود ... منة فضالى فى إطلالة ساحرة.. شاهد
قمر زى مامتها.. نانسى عجرام تداعب ابنتها الصغيرة.. فيديو
فستان أسود مشجر.. رضوى الشربيني تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة.. شاهد
حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل
للأسف .. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد
- بـ فستان أبيض وأسود ... منة فضالى فى إطلالة ساحرة.. شاهد
قمر زى مامتها.. نانسى عجرام تداعب ابنتها الصغيرة.. فيديو