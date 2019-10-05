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عمرو أديب يسخر من الإخوان: كانوا عاوزين يبعتوا أبوتريكة لإثيوبيا |شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:48 م
عمرو أديب ومحمد أبوتريكة
عمرو أديب ومحمد أبوتريكة
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو قديم للمعزول الراحل محمد مرسى أثناء حديثه عن سد النهضة عام 2012 ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان الارهابية.

ويقول المعزول محمد مرسى خلال الفيديو الذى عرضه عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" : "حصة مصر من المياه مش هتنقص بل هتزيد وهندعى ربنا يحل الأزمة".

ومن جانبه سخر عمرو أديب من حوار محمد مرسى قائلا: "بدعى بان الرئيس السيسى ميشغلش باله ويتفرج على الحلول العبقرية".

وأشار أديب إلى أن هناك حلولا مضحكة إقترحتها جماعة الإخوان الارهابية لحل أزمة سد النهضة منها:"إرسال أبوتريكة لإثيوبيا بصفته محبوبا هناك".
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