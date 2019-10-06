بمذاق شهي.. إليك طريقة عمل البسكويت الرول

البسكويت، وجبة مفضلة للصغار والكبار ايضا، ويمكن تقديمها كوجبة شهية على الافطار، أو حتى كسناكس خفيف بين الوجبات، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل بسكويت الرول، باستخدام مكونات بسيطة، وسهلة، واليكم طريقة عمل البسكويت الرول في المنزل بالتفصيل.



وقت التحضير:٢٠ دقيقة

وقت الطبخ: ٥٠ دقيقة

تكفي : ل ٧ أشخاص



تعتبر وصفة البسكويت الرول من اشهي الوصفات التي تقدم في أشهر الكافيهات، مع المشروبات الساخنة، وهي مفضلة للغاية بالنسبة للصغار، لما تحتويه من سعرات حرارية مناسبة للحصول على الطاقة لوجبة الإفطار، حيث يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة موجودة في منزلك.



طريقة عمل البسكويت الرول



مقادير البسكويت الرول:



دقيق حسب الحاجة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

رشة ملح

٢بيض

فانيليا

رشة قرفة بودر

3/4 كوب زيت

3/4 كوب سكر



طريقة عمل البسكويت الرول:



١- نخلط جميع المكونات معًا، ماعدا الكاكاو حتى نحصل على قوام متماسك.



٢- نقسم العجينة لجزئين جزء نتركه فانيليا، والجزء الآخر نضع خليط الكاكاو عليه مع الزيتْ، ونعجنه مرة أخرى.



٣- نفرد خليط الفانيليا ثم نضع عليه خليط الشوكولاتة، ونقوم ببرمهم.



٤- نضعه فى الفريزر ١٠-١٥ دقيقة، ونقطعه شرائح نفس السمك.



٥- نخبزها على درجة حرارة ،١٨٠ حتى يصبح لونه ذهبي.



٦- ننتظر الى ان تهدا ثم نقدم البسكويت الرول مع المشروبات الساخنة، أو اللبن الدافئ.