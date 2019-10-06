اعتذار جنش .. جلسة بين رئيس النادي والحارس لإنهاء الأزمات

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اعتذار محمود جنش حارس مرمى الفريق على خلفية إعلانه عبر حسابه على انستجرام عدم حصوله على مقدم تعاقده والدخول في مشادة كلامية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة خلال التعليقات.



وكان رئيس نادي الزمالك أعلن بيع الحارس امس عقب الأزمة، وكشف عن المتسبب الحقيقى فى أزمة جنش، هو محمود كهربا لاعب الفريق السابق.



وقال مرتضى منصور إن اللاعب اتصل به هاتفيا واعتذر ، وسيعقد معه جلسة في النادي اليوم لإنهاء كافة الأزمات.



الجدير بالذكر أن مرتضى منصور شدد على أنه أعطى تعليماته بتعديل عقد جنش في وقت سابق، وأنه قرر تعديل عقد كل من جنش وطارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق.



