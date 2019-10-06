مانشستر سيتي يسعى لتضيق الخناق على ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 8 نقاط، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.



ويدخل أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والخامس لهم هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.



وخاض مانشستر سيتي 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مثلها.



ويلتقي اليوم أيضًا، تشيلسي مع ساوثهامبتون، وأرسنال مهع بورنموث، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.