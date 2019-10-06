6 نجوم يتحدثون لكاميرا صدى البلد.. منة عرفة تكشف حقيقة زواجها.. وخالد سرحان يكشف كواليس فيلم في يوم وليلة واللي عليهم العين

التقت كاميرا "صدى البلد" عددا من نجوم العرض المسرحي الجديد "اللي عليهم العين"، الذي يعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.





منة عرفة تكشف حقيقة زواجها

خالد سرحان يكشف كواليس فيلم "في يوم وليلة"



ياسر الطوبجي: أصور "روحين في زكيبة" وأعالج مي كساب في "اللعبة"

حازم إيهاب يكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "كإنه إمبارح"

أحمد فريد: انتظروني مع الزعيم في فالنتينو

ليلى عز العرب ترصد كواليس مسرحية "اللي عليهم العين"

ومن أبرز هؤلاء..كشفت الفنانة منه عرفة عن كواليس تجربتها الجديدة في مسرحية "اللي عليهم العين"، التي تعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.وقالت "منة عرفة" لـ"صدى البلد": "أجسد دور زنبق هي فتاة مثقفة ومنضبطة، ولكن بطريقة كوميدية وأنا أعشق اللون الكوميدي".وأضافت: "هذا الدور استغرق وقتا طويلا للتحضير له، وهي تجربة جديدة عليَّ كليا، ولم يسبق لي أن جسدته من قبل، ولكن المخرج محسن رزق قام بتدريبي جيدا".وأشارت إلى أنه يتم حاليا عرض مسلسلها "بحر" مع الفنان ماجد المصري، والذي تجسد خلال أحداثه دور "مهجة" وهي فتاة صعيدية، لافتة إلى أنها ستشارك في فيلم سينمائي قريبا مع بيومي فواد ومصطفى أبو سريع.من ناحية أخرى، نفت الفنانة منة عرفة، صحة ما تردد من شائعات حول عقد قرانها وزواجها مؤخرا، قائلة: "لا أعيش قصة حب حاليا ولا يوجد أي شخص في حياتي الخاصة حاليا".وأعربت الفنانة منة عرفها عن أملها في تكرار التعاون مع النجم أحمد حلمي بعد مشاركتها معه في فيلم "مطب صناعي".كشف الفنان خالد سرحان كواليس تجربته في مسرحية "اللي عليهم العين" التي تعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وقال خالد سرحان لكاميرا "صدى البلد": "أجسد دور رجل أعمال محب للمال والسلطة، يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع".وأوضح خالد سرحان أنه يقوم بالتحضير لهذه المسرحية منذ سنة تقريبا، وأكد: "هي مسرحية صعبة واستغرقنا وقتا طويلا في التحضير لها، ولكن فريق العمل كان متعاونا للغاية حتي تظهر بهذا الشكل".وأضاف خالد سرحان أنه يقوم حاليا بالتحضير لفيلمه الجديد "في يوم وليلة" الذي يجسد فيه دور بلطجي، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد النبوي، وسوف يتم عرضه في إجازة نصف العام.وتابع خالد سرحان قائلا: "نقوم حاليا بالتحضير للجزء الخامس من يوميات زوجة مفروسة، بطولة داليا البحيري ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم".كشف الفنان ياسر الطوبجي عن كواليس تجربته في مسرحية "اللي عليهم العين"، التي تعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.وقال ياسر الطوبجي، في تصريح لـ "صدى البلد": "أقوم بدور "دكتور قرنفل"، وهو صديق البطل الذي يستعين به لتقويم وتربية بناته في إطار كوميدي، حيث إن الشخصية بالنسبة لي جديدة، وخصوصا على المسرح".وأضاف ياسر الطوبجي: "هذا العمل مكلف إنتاجيا، وأتمنى أن يكون سببا في عودة المسرح في مصر"، مطالبا بتخفيض سعر تذكرة المسرح لتكون في المتناول من أجل زيادة الإقبال.وأوضح ياسر الطوبجي أنه يقوم حاليا بتصوير مسلسل "روحين في زكيبة" بطولة أوس أوس وحمدي الميرغني، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.وأكد أنه انتهى من تصوير مسلسل "اللعبة"، إخراج معتز التوني وبطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، مشيرا إلى أنه يقوم بدور دكتور نفسي يعالج الفنانة مي كساب.كشف الفنان الشاب حازم إيهاب عن أهم أعماله الفنية التي سيظهر فيها خلال الفترة المقبلة.وأكد حازم إيهاب، في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه يقوم حاليا بتحضير مسرحية "سكة سفر"، من تأليف وإخراج وليد طلعت، حيث ستعرض أيام الخميس والجمعة والسبت على مسرح الهوسابير.وأوضح حازم إيهاب أن المسرحية تدور حول المواطن الذي يريد السفر للخارج لتأمين مستقبله، ولكن يسيطر عليه شعور جارف بحب البلد.من ناحية أخرى، أكد حازم إيهاب أنه لا يوجد جزء ثانٍ من مسلسل "كأنه إمبارح"، لأنه تم وقفه إنتاجيا ولا يوجد سيناريو جديد للأحداث حتى الآن.كشف الفنان أحمد فريد عن كواليس أعماله في شهر رمضان المقبل، مؤكدا لكاميرا "صدى البلد" أنه سيشارك في مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام.وقال أحمد فريد، إنه يجسد دور زوج يقوم بتعويض زوجته عما فقدته في حياتها، مع حرصه على المساواة في المعاملة معها ومع والدته حتى لا تقوم حرب بينهما بسبب غيرة الأم على ابنها.مسلسل "فالنتينو" يعد التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر، والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين وإخراج رامى إمام.يذكر أن آخر أعمال أحمد فريد هو مسلسل "اختراق"، والذي يجسد فيه دور رشدي وهو دكتور مصري يذهب لمؤتمر صحفي في أوروبا ويحدث تفجير، ويتهم هو وزميله بأنهما إرهابيان.كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن كواليس تجربتها المسرحية الجديدة "اللي عليهم العين"، التي تعرض حاليا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.وقالت ليلى عز العرب لكاميرا "صدى البلد": "أقوم بدور "دادة ورد" وهي المسئولة عن بنات خالد سرحان في المسرحية".وأضافت: "تحضيري للدور لم يكن سهلا على الإطلاق لأنها تجربتي الأولى في المسرح، وهو أمر مختلف تماما عن الدراما".وأوضحت ليلى عز العرب أنها تقوم حاليا بتصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وأحداثه تدور في زمن الخمسينات في مصر، وكان هناك مختلف الجنسيات الذين يتعايشون في مصر، وكان في وقتها بيوت الدعارة مقننة، وهي تقوم بدور "مدام ماري" التي تمتلك بيت دعارة وقمار.وتابعت: "أقوم أيضا بتصوير دوري في مسلسل "الآنسة فرح"، وأجسد فيه دور الحماة الصعبة، مثل دوري في "ليالي أوجيني"، ولكن بشكل كوميدي".