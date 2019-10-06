ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر



تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.



فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ، سبق إتهامه فى قضية "شروع فى قتل") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة - عدد 4 طلقات من ذات العيار) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.



كما تم ضبط (خفير خاص بدائرة قسم شرطة القطامية ، سبق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية "سلاح نارى بدون ترخيص") حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة - عدد 8 طلقات من ذات العيار) بالكشف عن السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

