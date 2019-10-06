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حوادث

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
كلبش
كلبش
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كتب محمد صبرى

تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ، سبق إتهامه فى قضية "شروع فى قتل") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة - عدد 4 طلقات من ذات العيار) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

كما تم ضبط (خفير خاص بدائرة قسم شرطة القطامية ، سبق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية "سلاح نارى بدون ترخيص") حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة - عدد 8 طلقات من ذات العيار) بالكشف عن السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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