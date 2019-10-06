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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يشدد على أهمية التنظيمات النقابية العربية في دعم التعاون بين الشعوب العربية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
شهد وزير القوى العاملة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة العامة للعاملين بالبترول بمصر، واتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول في لبنان، بحضور محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بمصر ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأديب نقولا براضعي، رئيس اتحاد نقابات البترول في لبنان.

وأكد الوزير عمق العلاقات المتبادلة بين الجانبين المصري واللبناني، هذا العمق الذي يعكس أواصر الود والمحبة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية دائمًا ما تؤكد تقديم كل أوجه الدعم للدولة اللبنانية، لما بين البلدين من قوة وعمق استراتيجي كبير.

وشدد الوزير على أهمية التنظيمات النقابية العربية ودورها الكبير في دعم أواصر المحبة بين الشعوب العربية، ومسيرتها الخلاقة نحو التقدم والتطور الفعَّال، لما تمثلهُ هذه التنظيمات النقابية من قاعدةٍ شعبية عريضة من العمال، الذين يمثلون نسبة كبرى وشريحة عظمى من شرائح المجتمع، لها من القوة بمكان، أن تؤثر في دعم العلاقات الثنائية والمتعددة بين جميع الشعوب العربية.

وأعرب الوزير عن خالص سعادته بتوقيع البرتوكول بين النقابتين في وزارة القوى العاملة، التي تعتبرُ حصن حقوق العمال، وعن سعادته البالغة بتواجد الوفد اللبناني على أرض مصر، بلدهم الثاني، الذي يرحب دائمًا بالجميع.

من جانبه، أكد محمد جبران عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، مقدمًا خالص شكره للوزير على دعمه الدائم والمستمر لنقابة البترول، وبما يمثله من قيمة كبرى لجميع العاملين بالتنظيم النقابي المصري.

وقال إن أهم ملامح البروتوكول هو دعم علاقات النقابات العمالية بين البلدين، وتعزيز أواصر الصداقة والإخاء والتضامن بين الحركة النقابية بين الجانبين بما يخدم مصالح عمال شعبي البلدين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات واللقاءات بين النقابتين وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما بشأن عقد دورات تدريبية عمالية بالمؤسسة العمالية بالقاهرة للقيادات النقابية العمالية اللبنانية.

من جانبه، قدم أديب نقولا شكره للوزير على حفاوة الاستقبال على أرض مصر، معربًا عن تمنيه بزيادة التعاون بين الجانبين، بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، وازدهار التعاون المثمر بينهما.

وقع البروتوكول محمد جبران ممثلًا عن النقابة العامة للعاملين بالبترول بجمهورية مصر العربية، وأديب نقولا براضعي ممثلًا عن اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول في لبنان، وتبادلا الدروع تقديرًا للجهود المشتركة بين الجانبين.

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