Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نقدر نحقق أي مستحيل.. هنيدي يحتفل بنصر أكتوبر المجيد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:55 م
هنيدي
هنيدي
Advertisements
شروق ابراهيم
احتفل الفنان محمد هنيدي بنصر أكتوبر المجيد، الذي يصادف اليوم من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرد هنيدي قائلا: "عزة والكرامة والنصر .. اليوم اللي بيخلي كل عربي ومصري فخور .. اليوم اللي بيأكدلنا اننا نقدر نحقق اي مستحيل حتى لو العالم كله ضدنا".

وأحتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عرض فيلم الممر، اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

وأعلنت شبكة DMC عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، والإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

كما يذاع فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض فيلم الممر على ON E وDMC احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر قريبا

عرض فيلم الممر علي شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

عرض فيلم الممر على شاشة التليفزيون المصرى إهداء من المتحدة للخدمات الإعلامية

الممر.. حكاية الفيلم الأسطوري ومواعيد عرضه على 4 قنوات

مستشار وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل احتفال الجامعات بانتصارات أكتوبر

قنوات وموعد عرض فيلم الممر.. اليوم

ترشيحاتنا

تعرف على أول مجموعة فدائيين مدنيين في حرب أكتوبر.. فيديو

شباب سعوديون يقدمون درسًا في العرفان ورد الجميل.. تفاصيل

فى أحدث ظهور لها.. نسرين أمين تحتضن نجلاء بدر وزوجها

وش السعد.. الأمير ويليام وأسرته يشجعون تريزيجيه في خماسية أستون فيلا.. فيديو

في ذكرى أكتوبر.. كيف قصف السادات جبهة بيجن وأذله على الهواء.. فيديو

ميتشو يخاطر أمام نادي مصر خوفا من لقاء القمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام