نقدر نحقق أي مستحيل.. هنيدي يحتفل بنصر أكتوبر المجيد

احتفل الفنان محمد هنيدي بنصر أكتوبر المجيد، الذي يصادف اليوم من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغرد هنيدي قائلا: "عزة والكرامة والنصر .. اليوم اللي بيخلي كل عربي ومصري فخور .. اليوم اللي بيأكدلنا اننا نقدر نحقق اي مستحيل حتى لو العالم كله ضدنا".



وأحتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عرض فيلم الممر، اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.



وأعلنت شبكة DMC عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، والإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.



كما يذاع فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.