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محافظات

محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام اليوم "الاحد" الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان 6 أكتوبر بالمنصورة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ  46  بانتصارات أكتوبر المجيدة.

فيما حضر أيضا وضع إكليل الزهور.اللواء حسام عبد الواحد مدير جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية المهندس ايمن مختار  السكرتير العام، وسعد الفرماوى السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، وسلام الشهيد ثم جرى عقب ذلك وضع إكليل الزهور قراءة الفاتحة حدادًا على أرواح الشهداء.

وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية "إننا نحتفل اليوم بذكرى ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم، والذى يعتبر حدث فارق فى التاريخ المصري الحديث وفى ذكرى هذا النصر العظيم يطيب لي أن أبعث بتحية الإجلال والتقدير لكل فرد في قواتنا المسلحة الوطنية الشريفة وتحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بارواحهم لنعيش مرفوعين الرأس.

كما وجه التحية لكل مصاب قاتل بشرف وبسالة ليتحقق هذا النصر العظيم وتحية لشعب مصر الأصيل الذي توحد على قلب رجل واحد خلف قوتنا المسلحة في حرب أكتوبر رمضان المجيدة لاستعادة الأرض والكرام.

كما وجه تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أبناء القوات المسلحة المصرية الذي يقود سفينة الوطن ضد كل ما يحاك لها من مؤامرات وتحية لكل يد تبني وتعمر من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا.
محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر
محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر
محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر
محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر
محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر
محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر
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