مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بالولايات المتحدة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون جراء حادث إطلاق نار في كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، بحسب ما ذكرت الشرطة.



ووفقا لـ "إن بي سي" نيوز، قال توماس توماسيتش من شرطة كانساس سيتي إنه تم إطلاق الرصاص على تسعة أشخاص، بعدما دخل أحد المشتبهين في بار في كانساس سيتي بولاية كانساس.



وأضاف توماسيتش أنه لم يتم القبض على المشتبه به حتى الآن.



وأفادت الشرطة بأنه لا تتوافر أي معلومات أخرى في الوقت الحالي.