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أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بالولايات المتحدة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:50 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 أخرين في إطلاق نار بالولايات المتحدة
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دعاء أبوهشيمة
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون جراء حادث إطلاق نار في كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، بحسب ما ذكرت الشرطة.

ووفقا لـ "إن بي سي" نيوز، قال توماس توماسيتش من شرطة كانساس سيتي إنه تم إطلاق الرصاص على تسعة أشخاص، بعدما دخل أحد المشتبهين في بار في كانساس سيتي بولاية كانساس.

وأضاف توماسيتش أنه لم يتم القبض على المشتبه به حتى الآن.

وأفادت الشرطة بأنه لا تتوافر أي معلومات أخرى في الوقت الحالي.
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