هل يجوز مقاطعة سلفتي للأذى؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مذاع عبر موقع اليوتيوب، (هل يجوز مقاطعة سلفتي للأذى؟).



وأوضح: أن المقاطعة بمعنى الخصام لا ينبغي للمسلم أن يتبعه وعليه أن يبتعد عنه، لأن الخصام حرام ولكن التجنب جائز ولا مانع منه.



وتابع قائلًا: "سلفتك ليست من رحمك، وبالتالى لا يوجد صلة بينكِ وبينها، وان تجنبتيها فلا حرج فى ذلك.