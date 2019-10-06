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ديني

هل يجوز مقاطعة سلفتي للأذى؟.. أمين الفتوى يجيب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مذاع عبر موقع اليوتيوب، (هل يجوز مقاطعة سلفتي للأذى؟).

وأوضح: أن المقاطعة بمعنى الخصام لا ينبغي للمسلم أن يتبعه وعليه أن يبتعد عنه، لأن الخصام حرام ولكن التجنب جائز ولا مانع منه.

وتابع قائلًا: "سلفتك ليست من رحمك، وبالتالى لا يوجد صلة بينكِ وبينها، وان تجنبتيها فلا حرج فى ذلك.
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