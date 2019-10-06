رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكل جموع الشعب المصري العظيم بالذكرى (46) لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.



وأكد رئيس جامعة الأزهر أن انتصار أكتوبر المجيد سطر فصولا ملحمة تعد من أعظم ملاحم العصر الحديث، وجسدت عمق التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعًا مدى الحياة.



وثمّن رئيس جامعة الأزهر تضحيات قواتنا المسلحة التى تقدمها ولا تزال تقدمها من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض مصر الغالية، من أجل حماية حقوق الشعب وحماية الوطن ومقدراته ، اضافة لدور القوات المسلحة بجانب قوات الشرطة المصرية في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، والعمل على تحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية.



ودعا رئيس جامعة الأزهر، بهذه المناسبة، جميع المواطنين بجميع طوائفهم وفئاتهم إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وباقي مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربها المصيرية ضد جماعات الفتنة والغدر حتى تندحر نهائيا، مؤكدا أننا أحوج ما نكون لأن نستلهم ونغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا روح انتصارات أكتوبر المجيدة لنواجه التحديات الكبيرة التي تمر بها مصرنا العزيزة، والتي تتطلب منا جميعًا العمل بجد وإخلاص وتفان من أجل رفعة شان الوطن وحتى تكون مصر فى مكانتها المتميزه بين سائر بلدان العالم.