Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مايوركا يهزم إسبانيول بهدفين في الدوري الإسباني.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:29 م
فريق ريال مايوركا
فريق ريال مايوركا
Advertisements
محمد السعيد
فاز فريق ريال مايوركا، على إسبانيول، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدروي الإسباني.

جاء هدفي ريال مايوركا عن طريق أنتي بوديمير فى الدقيقة 37، وسالفا سيفيا في الدقيقة 73، من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد إسبانيول عندم النقطة الثامنة في المركز الـ 19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدروي الإسباني، بينما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير.

ذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه غرناطة صاحب المركز الثاني.
Advertisements

ترشيحاتنا

طلب بسيط مقابل 5 ملايين ريال.. شرطي سعودي يرفض رشوة مغرية ويفضح عارضها

الشوفان بالموز.. 4 طرق غير متوقعة لإزالة الشعر نهائيا من الوجه

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

قنوات وموعد عرض فيلم الممر.. اليوم

عيار 21 بـ 671 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6- 10- 2019.. فيديو

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة جيهان السادات.. احتفالات بذكرى نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري.. صور

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز