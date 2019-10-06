ريال مايوركا يهزم إسبانيول بهدفين في الدوري الإسباني.. فيديو

فاز فريق ريال مايوركا، على إسبانيول، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدروي الإسباني.



جاء هدفي ريال مايوركا عن طريق أنتي بوديمير فى الدقيقة 37، وسالفا سيفيا في الدقيقة 73، من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد إسبانيول عندم النقطة الثامنة في المركز الـ 19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدروي الإسباني، بينما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير.



ذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه غرناطة صاحب المركز الثاني.