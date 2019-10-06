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أخبار العالم

إيران تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال قاسم سليماني

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:08 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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رحيم يسري
كشف مسؤول إيراني عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، التي تم الإعلان عنها قبل أيام.

وادعى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أن المسلحين الذين حاولوا اغتيال قاسم سليماني تواصلوا مع أجهزة استخبارات عربية وإسرائيلية عدة مرات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ذو النور قوله الإرهابيون الذين سعوا لاغتيال سليماني تواصلوا مع أجهزة المخابرات العربية والعبرية لعدة مرات، موضحا أنهم جهزوا 400 كيلوجرام من المتفجرات ووضعوها في منزل مقابل حسينية والد الجنرال سليماني.

وأوضح ذو النور أنهم سعوا للوصول إلى أسفل الحسينية من خلال نفق حفروه من قبل ونقلوا التراب منه بشكل مخفي، لكي لا يكشف أمرهم أحد، ولكنهم كانوا تحت نظر المخابرات الإيرانية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، إحباط محاولة اغتيال الجنرال سليماني، بعد إلقاء القبض على مجموعة كانت تنوي حفر نفق لتفجيره في مدينة كرمان وسط إيران، حيث كان يعتزم سليماني المشاركة في أعياد تاسوعاء وعاشوراء.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، "تم إفشال مخطط للمخابرات لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وإلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس الثوري".
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