فضيحة.. راقصة تسقط على المسرح مرتين .. فيديو

وقعت الراقصة الروسية "كاتيا جونز" أثناء وجودها على المسرح، بعد أن فقدت توازنها ولكنها عادت من جديد وأكملت الرقص.



وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" التي نشرت فيديو للراقصة الروسية أثناء تواجدها على المسرح واختلال توازنها في المرة الأولى ولكنها عادت بسرعة بنفس الحماس.



ولكنها سقطت مرة أخرى بعد انتهائها من الرقص وكان موقفاً محرجاً للغاية لأنه كان أمام عدد كبير من الجمهور وأمام كاميرات الصحفيين.























