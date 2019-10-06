الشوط الأول .. الجونة يتقدم على المقاصة 1/0 في الدورى المصري

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة على ضيفه مصر المقاصة بهدف دون رد خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بملعب الجونة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.



جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق حسنى فتحى لاعب المقاصة " هدف عكسى " بعد أن فشل فى تشتيت الكرة العرضية من جانب أحمد مجدى لاعب الجونة.



جاء الشوط الأول مشتعلا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط خاصة فى ظل نتائج الفريقين السيئة بمنافسات الجولة الثانية وهزيمة المقاصة أمام الزمالك وسقوط الجونة أمام الاتحاد السكندرى.