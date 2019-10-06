Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إغلاق منفذي خسروي وجذابة.. تصعيد خطير من الجيش الإيراني على الحدود مع العراق

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:49 م
قوات إيرانية على
قوات إيرانية على الحدود مع العراق
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن الجيش الإيراني نشر منذ ساعات قليلة أنظمة مراقبة عسكرية على الحدود الإيرانية العراقية.

وكانت السلطات الإيرانية أغلقت، يوم الخميس الماضي، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية.

وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق لدواع أمنية".

وفي وقت لاحق، أعادت طهران فتح معبر جذابة مع العراق، والإبقاء على معبر خسروي مغلقا حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تغلق معبرين حدودين مع العراق بسبب الاضطرابات هناك

إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية

قرار جديد من الخارجية الإيرانية بسبب مظاهرات العراق

العراقيون ينتفضون ضد النفوذ الإيراني.. أبناء الرافدين يرفضون تحويل بلادهم لساحة تصفية حسابات بين طهران وواشنطن.. بوادر أزمة دبلوماسية بين حكومتي البلدين.. واستعدادات لعصيان مدني شامل

ترشيحاتنا

مدرب المنتخب السابق يكشف عن المسئول الأول عن إصابة عمرو السولية

بـ تاتو جديد.. شاهد إطلالة هنا الزاهد بعد تعافيها من المرض

محمد صلاح يوجه رسالة قاسية لـ اتحاد الكرة ..فيديو

تقرير: الأهلي أغنى أندية القارة الأفريقية.. تعرف على ترتيب الزمالك

ميتشو يخاطر أمام نادي مصر خوفا من لقاء القمة

بمشاركة جيهان السادات.. احتفالات بذكرى نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى

بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد