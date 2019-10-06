بعد إغلاق منفذي خسروي وجذابة.. تصعيد خطير من الجيش الإيراني على الحدود مع العراق

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن الجيش الإيراني نشر منذ ساعات قليلة أنظمة مراقبة عسكرية على الحدود الإيرانية العراقية.



وكانت السلطات الإيرانية أغلقت، يوم الخميس الماضي، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية.



وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق لدواع أمنية".



وفي وقت لاحق، أعادت طهران فتح معبر جذابة مع العراق، والإبقاء على معبر خسروي مغلقا حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

