Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس .. أكلة تستخدم فى سندوتشات المدارس تدمر صحة الأطفال

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:34 م
احترس .. اكلة تستخدم
احترس .. اكلة تستخدم فى سندوتشات المدارس تدمر صحة الاطفال
Advertisements
اسماء محمد
تحرص الامهات على تقديم الجبنة للاطفال بمختلف انواعها سواء فى الوجبات أو سندوتشات المدارس لاحتوائها على قدر عالى من المواد الغذائية المفيدة لصحة ونمو الاطفال كالبروتين والكالسيوم، لكن للأسف الشديد هناك بعض انواع الجبن المتداولة بالاسواق لا تناسب الاطفال وتعرض صحتهم للخطر عند الاكثار منها.

وحذرت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، من تقديم الجبنة المطبوخة للاطفال لأنها تصنع من طبخ مجموعة من الاجبان في وجود ملح استحلاب مع إضافة بعض المطعمات والمثبتات للحصول علي منتج ثابت ومتجانس ويتم معاملتها حراريا وتعبئتها.

وأكدت "شيرين" أن تناول الاطفال للجبنة المطبوخة لها اضرار كثيرة على الصحة وتعرضهم لمشاكل صحية كثيرة خاصة فى حال الاكثار منها، ومن أبرزها:

- أن الجبنة المطبوخة لا تحتوى على البروتين والكالسيوم كما يروج لها ، بل تحتوى على مايزيد عن "75%" من الدهون المشبعة، في حين لا تقل نسبة دهن اللبن الطبيعى فى الجبن عن 5 % ، ولاتزيد عن 10 % .
- يتسبب الافراط في تناول الجبنة المطبوخة فى اصابة الاطفال بامراض عديدة، مثل أمراض السمنة، والسكر، وأمراض القلب، والكلى.
- الجبنة المطبوخة لها أضرار عديدة، قد تصيب من يتناولها خاصة اذا كانوا اطفال صغار بسبب ضعف مناعتهم.
- استخدام مادة تارتازين الصفراء فى بعض انواع الجبنة المطبوخة لاكسابها لون اصفر، وهي من الألوان الصناعية التي حرمتها كثير من الدول الأوربية لأنها قد تساعد على نمو وانتشار الخلايا السرطانية في بعض اجزاء الجسم.

وأشارت الدكتورة شيرين زكي إلى أن خبراء التغذية يطالبون بعدم الافراط في تناول الجبن المطبوخة واستبدالها ببدائل صحية أكثر كالجبن القريش الغنى بالعناصر الغذائية المفيدة للطفل.

نصائح لتناول الجبنة المطبوخة بأمان :
- ينصح خبراء التغذية بتناول ساندوتش فيه قطعة واحدة بحد أقصى ثلاث مرات اسبوعيا لتلافي أضرارها ، والافضل استهلاك الانواع اللايت قليلة الدهن.
- اختيار الجبن المطبوخ قد يكون طبيعي الدهن وهو اقل ضررا من الانواع المصنوعة من دهون وزيوت نباتية "المهدرجة" حيث ان النوع الثانى يسبب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف عن تناولها فورا.. نوع من الجبنة تصيبك بتليف الكلى

انتبه من لون الجبنة الرومي.. وهؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها

احترس.. 7 أضرار للبطيخ قبل شرب الماء

أضرار لن تتوقعها للجبنة المثلثات والمطبوخة

ترشيحاتنا

عبد الله السعيد يهدد عرش رمضان صبحي في الدوري الممتاز

فيديوجراف.. مفاجأة في أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

أسوان يصدر بيانا ناريا بعد خماسية الأهلي.. تفاصيل

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

مدرب المنتخب السابق يكشف عن المسئول الأول عن إصابة عمرو السولية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاحمر الستان .. ريم البارودى تتألق بإطلالة أنثوية فى عيد ميلادها

على قديمه.. آبل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة.. لوحة مفاتيح مجسمة في آيفون

صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة