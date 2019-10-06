احترس .. أكلة تستخدم فى سندوتشات المدارس تدمر صحة الأطفال

تحرص الامهات على تقديم الجبنة للاطفال بمختلف انواعها سواء فى الوجبات أو سندوتشات المدارس لاحتوائها على قدر عالى من المواد الغذائية المفيدة لصحة ونمو الاطفال كالبروتين والكالسيوم، لكن للأسف الشديد هناك بعض انواع الجبن المتداولة بالاسواق لا تناسب الاطفال وتعرض صحتهم للخطر عند الاكثار منها.





وحذرت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، من تقديم الجبنة المطبوخة للاطفال لأنها تصنع من طبخ مجموعة من الاجبان في وجود ملح استحلاب مع إضافة بعض المطعمات والمثبتات للحصول علي منتج ثابت ومتجانس ويتم معاملتها حراريا وتعبئتها.





وأكدت "شيرين" أن تناول الاطفال للجبنة المطبوخة لها اضرار كثيرة على الصحة وتعرضهم لمشاكل صحية كثيرة خاصة فى حال الاكثار منها، ومن أبرزها:





- أن الجبنة المطبوخة لا تحتوى على البروتين والكالسيوم كما يروج لها ، بل تحتوى على مايزيد عن "75%" من الدهون المشبعة، في حين لا تقل نسبة دهن اللبن الطبيعى فى الجبن عن 5 % ، ولاتزيد عن 10 % .

- يتسبب الافراط في تناول الجبنة المطبوخة فى اصابة الاطفال بامراض عديدة، مثل أمراض السمنة، والسكر، وأمراض القلب، والكلى.

- الجبنة المطبوخة لها أضرار عديدة، قد تصيب من يتناولها خاصة اذا كانوا اطفال صغار بسبب ضعف مناعتهم.

- استخدام مادة تارتازين الصفراء فى بعض انواع الجبنة المطبوخة لاكسابها لون اصفر، وهي من الألوان الصناعية التي حرمتها كثير من الدول الأوربية لأنها قد تساعد على نمو وانتشار الخلايا السرطانية في بعض اجزاء الجسم.





وأشارت الدكتورة شيرين زكي إلى أن خبراء التغذية يطالبون بعدم الافراط في تناول الجبن المطبوخة واستبدالها ببدائل صحية أكثر كالجبن القريش الغنى بالعناصر الغذائية المفيدة للطفل.





نصائح لتناول الجبنة المطبوخة بأمان :

- ينصح خبراء التغذية بتناول ساندوتش فيه قطعة واحدة بحد أقصى ثلاث مرات اسبوعيا لتلافي أضرارها ، والافضل استهلاك الانواع اللايت قليلة الدهن.