في أحدث إطلالة.. نيللي مقدسي تتألق بـ الأسود

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت "نيللي مقدسي" في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان باللون الأسود كشف عن ساقها، ونسقت بنظارة شمس ونالت الصور إعجاب الجمهور.



وعلقت على الصور قائلة: "طمنونى عنكن ان شاء الله قضيتوا ويك اند حلو #نيللي_مقدسي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

