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رياضة

إنتر ميلان ضد يوفنتوس ..ملعب الأفاعي عقدته أمام السيدة العجوز اخر 10 سنوات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:17 م
يوفينتوس و إنتر ميلان
يوفينتوس و إنتر ميلان - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
تتجه أنظار عشاق كرة الساحرة المستديرة نحو ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع إنتر ميلان بنظيره يوفنتوس، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويملك إنتر ميلان سجلًا ضعيفًا على ملعبه خلال آخر 10 مباريات جمعت بينهما في الكالتشيو على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل الأفاعي.

حقق الإنتر انتصارين فقط على اليوفي، بينما فاز الأخير في 4 مناسبات، فيما حسم التعادل 4 مواجهات أخرى على أرضه.

المنافسة الشرسة هذا الموسم على صدارة الدوري الإيطالي قد تبدو الأولي منذ سنوات طويلة احتكر خلالها اليوفي لقب الكالتشيو على مدار سبع سنوات متصلة لم يكن خلالها لقطبي ميلانو أي تواجد يذكر مع مناوشات خفيفة من نابولي وروما ، ويعود آخر صراع محلي بين السيدة العجوز والافاعي وهو اللقب المحبب للانتر إلى عام 2010 عندما نجح رفاق المدرب المخضرم جوزيه مورينهو في الفوز بلقب الدوري الايطالي بعد منافسة قوية مع اليوفي و الميلان .

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بالفوز في أول 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف وحامل اللقب.
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