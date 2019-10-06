تدريبات منفردة لثنائي حراس مرمى الأهلي

خاض شريف إكرامي، وعلي لطفي، ثنائي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.



واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الفنية المتنوعة ما بين التصويب والجانب البدني.



وأدى الأهلي مرانه اليوم وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري التي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي.



