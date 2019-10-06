حازم إمام يفتح النار على ميتشو المدير الفني للزمالك

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، المدير الفني لنادي الزمالك ميتشو عقب نهاية الشوط الأول أمام نادي مصر والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



وقال حازم إمام في الاستوديو التحليلي للمباراة إنه لا يستطيع أن يستوعب سبب خروج فرجاني ساسي ومحمود علاء من قائمة الزمالك أمام نادي مصر، وأن تعليقه الوحيد على ما فعله ميتشو أنه يتعامل كأنها مباراة ودية، وليست بـ3 نقاط في بطولة الدوري".



جدير بالذكر أن، فريق نادي مصر نجح في تسجيل أول أهدافه في مرمى فريق الزمالك عن طريق عمر حبشي في الدقيقة 47، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز.



