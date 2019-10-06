تصرف غريب من ميتشو بعد تعادل الزمالك القاتل أمام إف سي مصر

رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمأم أف سي مصر التي اقيمت على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



جاء امتناع المدير الفني عن حضور المباراة بسبب تعادل الفريق الأبيض مع اف سي مصر بهدف لكل فريق.



التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع أف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.

