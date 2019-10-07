يعد تفتيح البشرة من اشهر الأحلام التى تراود الفتيات والنساء وتعد الطرق الطبيعية من أفضل الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الحلم.





ويعد الصبار من أهمالمواد الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة بصورة كبيرة ويحتوى على مواد مطهرة ومغذية للبشرة منها فيتامين A و C و E، وهذه الفيتامينات هي مقشرات طبيعية التي تقلل من إنتاج الجذور الحرة.





ونعرض خطوات عمل وصفة الصبار لتفتيح البشرة وفقا لما جاء فى موقع " biomedj "





مكونات وصفة الصبار لتفتيح البشرة :





ملعقة صغيرة صبار

ملعقة صغيرة عصير الليمون





خطوات عمل وصفة الصبار لتفتيح البشرة :

- قلبى ملعقة صغيرة من الصبار مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون جيدًا.