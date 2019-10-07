البيطريين تحذر من 7 أنواع أسماك سامة أبرزها الأرنب والبقرة والعقرب

كشف الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة حقوق الحيوان، في تصريحات لـ"صدي البلد" عن العديد من أنواع الأسماك السامة ومنها الآتي:



1- سمكة القراض الأرنب .



سمكة القراض أو الأرنب كما يطلق عليها من الأسماك السامة ومع ذلك فهى خطيرة ولكنها غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر؛ استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة مايقوم بعضهم بالتخلص منها وهى من الأسماك المجرم صيدها أو بيعها أو تداولها فى الأسواق؛ نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة، وهى تعيش فى قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.



وهى سمكة سامة؛ لأنها تتغذى على الطحالب السامة والسم فى هذه الأسماك موجود فى الجلد والأحشاء ولا يوجد السم فى لحوم الأسماك، وتصل نسبة الجرعة السامة للبشر إلى أقل من واحد ميلليجرام؛ وبهذا يعتبر هذا السم من أشد أنواع السموم فتكا، كما أنه لا يتأثر بالطبخ.



2- سمكة العقرب.

سمكة بحرية غير نشطة صغيرة الحجم إذ يبلغ حجمها 45 سنتمترا فى الطول الكلى، وتسمى عقرب البحر؛ لأنها تشبه العقرب من حيث الشكل المخيف، وسمكة العقرب لها القدرة على تغيير لونها لتوافق لون المكان الموجودة فيه، وتوجد الأشواك السامة على الزعنفة الظهرية والسم يوجد فى غدد سمية بصلية الشكل تقع بالقرب من قاعدة الشوكة السامة التى فى الزعنفة الظهرية, وعندما يصطدم جسم السمكة بأى كائن حى سواء سمكة أخرى أو إنسان تفرز هذه الأشواك ما بها من مادة سامة فى جسم الكائن الذى دهس عليها واصطدم بها، وغالبا ما تنكسر الشوكة فى جسم المصاب وتسبب له آلامًا مبرحة وانتفاخًا فى العضو المصاب مع حدوث تنميل لهذا العضو، وقد يؤدى السم إلى حدوث غثيان وتقيؤ شديد وضيق فى التنفس وقد يؤدى إلى وفاة المصاب إذا ما تأخر إسعافه ونقله إلى المستشفى.



3- السمكة الصخرية ( المتحجره) - سمكة القط النهرية .



القرموط كما أطلق عليه، يمكنه صعق من اقترب منها بقوة 400 فولت حيث انها تعيش فى الترع والأنهار و المصارف، وتقوم بصعق الأسماك لكى تأكلها، فتولد هذه الشحنة من جلدها السميك الذى يعطى للسمكة مظهرها المترهل، الرأس مشحون بشحنة موجبة أما الذيل فهو مشحون بشحنة سالبة.



4- سمكة البالون.. سمها يقتل 30 إنسانا مرة واحدة.



يمكنها قتل 30 شخصا فى وقت واحد يسبب هذا السم شللا عاما لدى الشخص الذى يتناوله فتتوقف كافة عضلات الجسم تقريبا عن العمل ليصل الشخص إلى حالة هبوط شديدة ثم إلى الموت.



5- سمكة دجاج البحر.. تفترس أعداءها بأشواكها السامة.



دجاجة البحر أو أسد البحر هى من الأسماك الشائع انتشارها وبكثرة فى البحر الأحمر قرب الشعاب المرجانية وتعرف محليا بعدة أسماء منها :-دجاجة البحر ، أو أسد البحر، أو السمكة الفراشة، يوجد بها 18 شوكه وعند هجومها على اعدائها فانها تسلط هذه الاشواك لكى تغرسها فى اعدائها تستمر مرحلة دوران السم حوالى 72 ساعة قد يحدث خلالها ارتفاع فى درجات الحرارة و ضيق بالتنفس و هبوط فى الدورة الدموية و انخفاض فى ضربات القلب



6 - سمكة البقرة ذات القرنين .. لحمها سام وسميت سمكة البقرة بذات الاسم لامتلاكها قرونا الطويلة، وتتميز هذه السمكة بأن لديها قرنين طويلين يبرزان من مقدمة رأسها، ويشبهان قرون البقرة أو الثور



7- سمكة البلامة.. تصيب أعداءها بالشلل.



سمكة البلامة من الأسماك الموجودة فى حوض البحر الأبيض المتوسط وفى المحيط الأطلنطى على سواحل فرنسا وانجلترا وتحتوى على سم أسفل مجموعة الأشواك الظهرية للسمكة وحجمها صغير، حيث إن الحجم الأقصى لها 14 سم، وهى تتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات البحرية والجمبرى وهى تصيد فرائسها بطريقه نصب الكمائن، حيث انها تقبع فى الرمل مدفونة أو ساكنة على سطحه ثم تنقض وتقتنص فريستها.



فى حالة أنك اصطدت سمكة البلامة يفضل قطع الخيط وتركها فى حال سبيلها ولا تجاذف وتمسكها بيديك ومن أعراض الإصابة بالسم ألم شديد فى مكان الإصابة، وانتفاخ سريع فى مكان الإصابة، وألم بالعضلات- صدمة وشلل.