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رياضة

بعد تعادل الزمالك ونادي مصر.. ماذا فعل كهربا عبر تويتر؟

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:47 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
تجاهل محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق ولاعب فريق افيس البرتغالي الحالي، تعادل الزمالك مع منافسه نادي مصر، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص كهربا على تهنئة الملحن عزيز الشافعي بعيد مولده، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقًا :" كل سنه وانت طيب يا محترم ".

جدير بالذكر أن كهربا انتهى تعاقده مع الزمالك بشكل غير مُرضٍ لإدارة الأبيض، وتداولت أنباء عديدة عن تعاقد كهربا مع الاهلي في يناير القادم.
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