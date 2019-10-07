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رياضة

بتعليق مثير .. نبيل الحلفاوي يسخر من تعادل الزمالك وبيراميدز

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
سخر الفنان نبيل الحلفاوي من تعادل الزمالك مع فريق إف سي مصر وتعادل فريق بيراميدز مع فريق طلائع الجيش في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلق على تراجع مستوى الزمالك وبيراميدز في ظل تحسن مستوى الاهلي قائلا عبر تويتر "‏‎#الدوري_المصري وبعدين بقاااا؟.. من أولها كده؟!.. والفرقتين؟!.. طب نستورد منافسين ولا إيه؟!!!".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر "تويتر" وجاءت التعليقات بين "‏‎فرقة اف سى مصر دى طلعت حكاية .. بيلعبوا بروح الفانلة الحمرا" و"‏‎ايوه يا قبطان نستورد منافسين من اسبانيا "و" ‏‎شكل السنة ديه مفيش منافس ياقبطان".

وتعادل الزمالك مع فريق اف سي مصر بهدف مقابل هدف بينما تعادل فريق بيراميدز مع فريق طلائع الجيش "2-2" في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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