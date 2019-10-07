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فن

لماذا نجاح فيلم الممر رغم عدم تناوله حرب 6 أكتوبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:37 ص
الممر
الممر
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آيه عاطف
حقق فيلم الممر، نجاحا كبيرا جدًا منذ عرضه في السينمات، حتى عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب 6 أكتوبر وذلك بالرغم من تناول الفيلم لحرب الاستنزاف، وعدم تناوله لحرب 6 أكتوبر.

وكانت أهم الأسباب، هي تناول الفيلم للحرب بشكل حديث جدًا، فنحن نفتقد وجود أفلام تؤرخ الأحداث المهمة بمثل هذه التقنية، ذلك بجانب إختيار فريق عمل الفيلم بدقة، مما جذب الجمهور لمشاهدة الفيلم الذي ضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد عز، وإياد نصار، ومحمد فراج، وهند صبري.

كما أن الفيلم يوضح للجمهور ما هي حرب الاستنزاف، وما هي التفصيلة التي قد يجهلها الكثيرون من شباب الجيل الحالي، في محاولة لنشر الوعي بين الناس.

"الممر" بطولة كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
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