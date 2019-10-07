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رياضة

مواجهات شرسة في دوري الكرة الطائرة.. الأهلى أمام هليوبوليس والشمس يواجه الزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
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عبدالله هشام
تقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة موسم 2019-2020 على مستوى المجموعات الأربعة ولعل أبرزها مواجهة الأهلى أمام هليوبوليس ولقاء الشمس أمام الزمالك.

وجاءت المواجهات كالتالي:

الاتحاد السكندري vs المنيا.. الساعة 4 عصرا
طنطا vs طلائع الجيش.. الساعة 6 مساء
بني سويف vs العاب دمنهور.. الساعة 4 عصرا

القناة vs الترسانة الساعة 6 مساء
بتروجيت vs سموحة.. الساعة 6 مساء

الشمس vs الزمالك.. الساعة 6 مساء
الداخلية vs اكتوبر.. 6 مساء

الطيران vs جزيرة الورد.. الساعة 6 مساء
هليوبوليس vs الاهلي.. الساعة 6 مساء
الشرقية للدخان vs الزهور.. الساعة 8 مساء
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