مواجهات شرسة في دوري الكرة الطائرة.. الأهلى أمام هليوبوليس والشمس يواجه الزمالك

تقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة موسم 2019-2020 على مستوى المجموعات الأربعة ولعل أبرزها مواجهة الأهلى أمام هليوبوليس ولقاء الشمس أمام الزمالك.
وجاءت المواجهات كالتالي:
الاتحاد السكندري vs المنيا.. الساعة 4 عصرا
طنطا vs طلائع الجيش.. الساعة 6 مساء
بني سويف vs العاب دمنهور.. الساعة 4 عصرا
القناة vs الترسانة الساعة 6 مساء
بتروجيت vs سموحة.. الساعة 6 مساء
الشمس vs الزمالك.. الساعة 6 مساء
الداخلية vs اكتوبر.. 6 مساء
الطيران vs جزيرة الورد.. الساعة 6 مساء
هليوبوليس vs الاهلي.. الساعة 6 مساء
الشرقية للدخان vs الزهور.. الساعة 8 مساء
وجاءت المواجهات كالتالي:
الاتحاد السكندري vs المنيا.. الساعة 4 عصرا
طنطا vs طلائع الجيش.. الساعة 6 مساء
بني سويف vs العاب دمنهور.. الساعة 4 عصرا
القناة vs الترسانة الساعة 6 مساء
بتروجيت vs سموحة.. الساعة 6 مساء
الشمس vs الزمالك.. الساعة 6 مساء
الداخلية vs اكتوبر.. 6 مساء
الطيران vs جزيرة الورد.. الساعة 6 مساء
هليوبوليس vs الاهلي.. الساعة 6 مساء
الشرقية للدخان vs الزهور.. الساعة 8 مساء