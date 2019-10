مواجهات شرسة في دوري الكرة الطائرة.. الأهلى أمام هليوبوليس والشمس يواجه الزمالك

تقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة موسم 2019-2020 على مستوى المجموعات الأربعة ولعل أبرزها مواجهة الأهلى أمام هليوبوليس ولقاء الشمس أمام الزمالك.



وجاءت المواجهات كالتالي:



الاتحاد السكندري vs المنيا.. الساعة 4 عصرا

طنطا vs طلائع الجيش.. الساعة 6 مساء

بني سويف vs العاب دمنهور.. الساعة 4 عصرا



القناة vs الترسانة الساعة 6 مساء

بتروجيت vs سموحة.. الساعة 6 مساء



الشمس vs الزمالك.. الساعة 6 مساء

الداخلية vs اكتوبر.. 6 مساء



الطيران vs جزيرة الورد.. الساعة 6 مساء

هليوبوليس vs الاهلي.. الساعة 6 مساء

الشرقية للدخان vs الزهور.. الساعة 8 مساء