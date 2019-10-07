طريقة اقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة أقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى .



مقادير عجة طعمية



1 كوب فول مدشوش منقوع ومصفى

5 بيضة

1 كوب شبت وبقدونس وكزبرة مفرومة

1 بصلة وسط

5 فص ثوم

1 ثمرة فلفل حار

كمون ناعم

1 كوب طماطم مفرومة

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة

نصف كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملح فلفل أسود

زيت

الوجه

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 ملعقة كبيرة حبة البركة

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة



طريقة تحضير عجة طعمية

* يضرب في الكبة الفول مع الخضرة والبصل والثوم والطماطم والفلفل الحار والبيض والدقيق والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الأسود



* يصب الخليط في قالب مدهون بالزيت



* يرش على الوجه السمسم والكزبرة وحبة البركة



* توضع في الفرن حتى تمام النضج.