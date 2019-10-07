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مرأة

طريقة اقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:04 م
طريقة أقتصادية لعمل
طريقة أقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة أقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى .

مقادير عجة طعمية

1 كوب فول مدشوش منقوع ومصفى
5 بيضة
1 كوب شبت وبقدونس وكزبرة مفرومة
1 بصلة وسط
5 فص ثوم
1 ثمرة فلفل حار
كمون ناعم
1 كوب طماطم مفرومة
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة
نصف كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملح فلفل أسود
زيت
الوجه
2 ملعقة كبيرة سمسم محمص
1 ملعقة كبيرة حبة البركة
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

طريقة تحضير عجة طعمية
* يضرب في الكبة الفول مع الخضرة والبصل والثوم والطماطم والفلفل الحار والبيض والدقيق والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الأسود

* يصب الخليط في قالب مدهون بالزيت

* يرش على الوجه السمسم والكزبرة وحبة البركة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج.
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