طريقة اقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة أقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى .
مقادير عجة طعمية
1 كوب فول مدشوش منقوع ومصفى
5 بيضة
1 كوب شبت وبقدونس وكزبرة مفرومة
1 بصلة وسط
5 فص ثوم
1 ثمرة فلفل حار
كمون ناعم
1 كوب طماطم مفرومة
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة
نصف كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملح فلفل أسود
زيت
الوجه
2 ملعقة كبيرة سمسم محمص
1 ملعقة كبيرة حبة البركة
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة
طريقة تحضير عجة طعمية
* يضرب في الكبة الفول مع الخضرة والبصل والثوم والطماطم والفلفل الحار والبيض والدقيق والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط في قالب مدهون بالزيت
* يرش على الوجه السمسم والكزبرة وحبة البركة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج.
مقادير عجة طعمية
1 كوب فول مدشوش منقوع ومصفى
5 بيضة
1 كوب شبت وبقدونس وكزبرة مفرومة
1 بصلة وسط
5 فص ثوم
1 ثمرة فلفل حار
كمون ناعم
1 كوب طماطم مفرومة
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة
نصف كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملح فلفل أسود
زيت
الوجه
2 ملعقة كبيرة سمسم محمص
1 ملعقة كبيرة حبة البركة
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة
طريقة تحضير عجة طعمية
* يضرب في الكبة الفول مع الخضرة والبصل والثوم والطماطم والفلفل الحار والبيض والدقيق والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط في قالب مدهون بالزيت
* يرش على الوجه السمسم والكزبرة وحبة البركة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج.