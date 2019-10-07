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فن

رغم الانتقادات العنيفة.. الجوكر يتصدر إيرادات أمريكا الشمالية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
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رويترز
تصدر فيلم الحركة والجريمة الجديد (الجوكر) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 93.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" (أبومينابول) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلا إيرادات بلغت 12 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار.

والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل انجلر.

كما تراجع فيلم الجريمة والدراما "المحتالات" (هستلرز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 6.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.

كما تراجع فيلم الرعب "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققا 5.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.
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