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رياضة

مأساة.. وفاة لاعب شاب بعد سقوطه من الدور السادس

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
إيزيكيل إيسبرون
إيزيكيل إيسبرون
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إسماعيل محمود
توفي الأرجنتيني إيزيكيل إيسبرون، لاعب نادي أتالانتي المكسيكي السابق، وذلك بعد سقوطه من الدور السادس خلال احتفاله مع أصدقائه.

وتم إعلان وفاة إيسبرون صاحب الـ23 عامًا، وذلك بعد وقت قصير من وصوله لمستشفى زوبيزاريتا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكشفت التحريات أن إيسبرون اختل توازنه خلال اتكائه على درابزين في إحدى الشرفات، والذي لم يتم إغلاقه بشكل صحيح، وذلك خلال حفلة أقامها أصدقاؤه في حي فيلا ديفوتو في بوينس آيرس، ليسقط من الدور السادس ويفارق الحياة.

وسبق لإيسبرون اللعب في صفوف في نادي أول بويز الأرجنتيني، وجيرميو البرازيلي، قبل الانتقال لنادي أتالانتي المكسيكي آخر محطاته الكروية، وسارعت تلك الأندية بتقديم العزاء لأهل اللاعب الشاب.
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