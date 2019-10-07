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محافظات

الفسيخ فيه سم قاتل.. بيطري الشرقية تكشر عن أنيابها وتضبط 4 أطنان أسماك مملحة فاسدة..صور

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:04 م
ضبط 4 طن أسماك مملحة
ضبط 4 طن أسماك مملحة فاسدة
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محمد الطحاوي
عقب كارثة الاسكندرية وإصابة 5 حالات باشتباه تسمم نتيجة تناول الأسماك المملحة بمحافظة الشرقية أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك والدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم اعلان حالة الاستنفار لضبط سوق اللحوم والأسماك و للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف انه شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع إدارة المجازر و قسم الصحة العامة بإدارتي بلبيس وأبو كبير ومباحث التموين بالشرقية والرقابة التموينية ببلبيس وأبو كبير ومجلس مدينة ومديرية الصحة بأبو كبير حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز بلبيس و الحسينية و فاقوس و أبو كبير ومدينة العاشر من رمضان تم خلالها تحرير 6 محاضر مخالفة لـ "ثلاجة حفظ وبيع لحوم - مصنع لتصنيع وبيع الأسماك - شوادر بيع الاسماك بالأسواق".

وأشار الي ان الحملات اسفرت عن ضبط 2 طن و 947 كجم رنجة وفسيخ و وأسماك وجمبري و طن و 40 كجم لحوم و كلاوي مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 4 اطنان و 237 كجم رنجة و كابوريا و سبيط ، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية.
الفسيخ فيه سم قاتل.. بيطري الشرقية تكشر عن أنيابها وتضبط 4 أطنان أسماك مملحة فاسدة..صور
الفسيخ فيه سم قاتل.. بيطري الشرقية تكشر عن أنيابها وتضبط 4 أطنان أسماك مملحة فاسدة..صور
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